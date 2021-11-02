Hasan ve Zehra Tıraş Vakfı İlkokulu/ Ortaokulu’nun açılışı gerçekleştirildi

Törene Hasan ve Zehra Tıraş Vakfı Başkanı Mustafa Tıraş ve annesi Zehra Tıraş, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Onikişubat Belediyesi Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılarımız, İl Millî Eğitim Şube Müdürlerimiz, Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Enver Gökşen, Pazarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Dağlı, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlarımız katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Okul Müdürü Kemal Okumuş, okulun yapımında emeği geçen başta Hasan ve Zehra Tıraş Vakfı Başkanı Mustafa Tıraş ve annesi Zehra Tıraş’a, Bakanlığımıza ve Onikişubat Belediyesi’ne teşekkür etti.

Hasan ve Zehra Tıraş Vakfı Başkanı ve hayırsever işadamı Mustafa Tıraş ise 2018 yılındaki araştırmaları sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın en ihtiyaçlı bölge olarak Hacıağalar Köyü’nü kendilerine işaret ettiklerini belirterek, “Mustafa Dağlı kardeşimizin ricası ile de buraya gelerek bu ihtiyacı yerinde gördük. Vakfımızda yaptığımız toplantı ile de buraya okul yapmaya karar verdik.” ifadelerini kullandı.

Okulun yapımına 2019 yılında başladıklarını belirten hayırsever Mustafa Tıraş, “Tabi salgın nedeni ile okulun yapımı biraz uzadı. Nihayetinde okulumuzun yapımı 2021 yılında tamamlandı ve geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızın hizmetine girdi. Okulun yapımında emeği geçen Milli Eğitim personelleri dâhil bütün devlet büyüklerimize ve halkımıza çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, geleceğin Türkiye'sinin güçlü bir Türkiye olması için çocuklarımızı daha donanımlı eğitim kurumlarında yetiştirmek zorunda olduğumuzu kaydederek, “Eğitim sadece Milli Eğitim camiasına Milli Eğitim Bakanlığı'na bırakılmayacak kadar çok değerli. Diğer kamu kurumlarımız olsun, vatandaşlarımız olsun, velilerimiz olsun, hayırseverlerimiz olsun hep beraber eğitime ne kadar sahip çıkarsak o kadar büyük başarıyı yakalayabilmiş olacağız. Ben bu anlamda bu hayrın çok değerli olduğuna inanıyorum. Huzurlarınızda Zehra Teyzemize ve Mustafa Bey’e teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

Okulumuza ismi verilen rahmetli Hasan Tıraş’ı da anan Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, “Ruhu şâd olsun, mekânı cennet olsun. Zehra Teyzemize hayırlı, uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. Okulumuzun yapımında emeği geçen herkese en küçüğünden en büyüğüne huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Hasan ve Zehra Tıraş Vakfı İlkokulu ve Ortaokulumuzun ilçemize, mahallemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek sözlerine son verdi.

Son olarak konuşan Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Enver Gökşen ise Hasan ve Zehra Tıraş Vakfı’nın çocuklarımızın daha güzel bir alanda daha güzel eğitim ve öğretim yapabilmeleri için bu güzel binayı yaparak Milli Eğitim Bakanlığımıza hediye ettiğini belirterek, “Bundan sonra çocuklarımız ve öğretmenlerimiz artık daha gayretli olacaklardır. Ben şimdiden bu güzel binanın içerisinde çocuklarımızın alacağı eğitim ve öğretimin sonuçlarının da güzel olacağını düşünüyorum ve emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelası kesildi ve okulun bölümleri gezilerek tören sonlandırıldı.