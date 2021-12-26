Hasırcıoğlu AVM'den Yılbaşına özel kampanyalar!

Yılbaşına özel kampanyalar düzenleyen Hasırcıoğlu AVM sevdiklerinize özel geniş ürün yelpazesiyle sizleri bekliyor.

Kaliteli ürünleri en uygun fiyata sunarak müşterilerinin yüzünü güldüren Hasırcıoğlu AVM Kahramanmaraş’ta farklı bir kampanya daha yaparak yılbaşına özel taksit seçeneği de sunuyor.

Mağaza ve kampanyalar hakkında Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Satış Temsilcisi Canan Bayramoğlu ''Hasırcıoğlu AVM olarak elden taksitle, esnek ödeme şartlarıyla hizmet vermemiz en büyük avantajımızdır'' diye konuştu.