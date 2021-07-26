Hava sıcaklıklarının artması meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi!



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Sütyemez ve Prof. Dr. M. Murat Aslan, Çağlayancerit ve Bertiz bölgesinde yaptığı incelemelerde başta ceviz olmak üzere meyve ağaçlarında meyve zararlısı Acarina takımının Eriophyidae familyasına bağlı ‘Akar’ türünün hava sıcaklığına bağlı olarak yoğun şekilde görüldüğünü tespit etti.



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aslan, Meyvelere yaptığı etkiden dolayı kalitenin düşmesine ve ileriki aşamalarda da verim düşüklüğüne neden olabilecek potansiyele sahip ‘Akar’ zararlısıyla özellikle bu dönemde mücadelenin çok önem arz ettiğini vurguladı.



DOĞAL DÜŞMANLARI



Mücadele önlemleri olarak özellikle bu akarlarla beslenen doğal düşmanların tespiti önemli taşırken Akar zararlısının doğal düşmanları şunlar;



Orius minutus L. (Hem.:Anthocoridae)

Cardiastethus fascifentris Garb. (Hem.:Anthocoridae)

Stethorus gilvifrons Muls. (Col.:Coccinelidae)

Stethorus punctillum (Col.:Coccinelidae)

Pharoscymnus berytensis Weise (Col.:Coccinelidae)

Conwentzia hageni Banks. (Neu.:Coniopterygidae)

Cybocephalus fodori minor E.-Y. (Col.: Cybocephalidae)

Semidalis aleyrodiformis (Stephans) (Neu.:Coniopterygidae)

Scolothrips longicornis Pries. (Thy.:Thripidae)

Scolothrips sexmaculatus Perg. (Thy.:Thripidae)

Hirsutella thompson Fisher (Deut.:Hyphomycetes)



Zararlıya karşı kültürel önlemler;



Kültürel işlemler zamanında ve yeterince yapılmalı, bahçe temizliğine önem verilmeli ve ara ziraatı yapılmamalıdır.



Zararlıya karşı biyolojik mücadele;



Yararlıların korunması için öneri dışı ve geniş etkili ilaçlar kullanılmamalıdır.



Zararlıya karşı kimyasal mücadele;



Mayıs ayı başından itibaren (çiçeklenmeden sonra) her hafta turunçgil bahçesini temsil edecek şekilde bahçenin değişik yerlerinden 100 meyve ve yaprak l0-l5 büyütmeli el büyüteci ile kontrol edilir. Yaprak başına 3-4 adet ve meyvelerde 1 santimetre 2’lik alanda 1-2 adet akar görüldüğünde ilaçlı mücadeleye geçilmelidir. Akarlar tüm ağaçlarda olmayıp, bazı ağaçlarda görülmüş ise yalnız bulaşık ağaçlar ilaçlanmalıdır. Nokta ilaçlama yapılması doğal dengenin korunması açısından yararlı olur. Bahçe ağır bulaşık ise her tarafı ilaçlanmalıdır. Bir önceki yıl bahçedeki ağaçların yarısından fazlasında (en az yüzde 51) akar zararı görülmüşse ertesi yıl kontrole gerek kalmadan mayıs ayında ilaçlama yapılması gerekir. Ayrıca diğer zararlılar için kış mücadelesi yapılacaksa yazlık yağın içine bu zararlının ilaçlarından birisi (yazlık yağlar ile karışmasında sorun olmayan) karıştırılarak atılmalıdır. İlk ilaçlamadan 7-8 gün sonra yapılan kontrollerde zararın devam ettiği belirlenirse ilaçlama tekrarlanmalıdır. Ruhsatlı ilaçlardan biri ile ağaçların önce iç kısımları, daha sonra da dış kısımları iyice ıslanıncaya kadar ilaçlanmalıdır.

Muhabir: Gökhan Çalı