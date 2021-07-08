Havuz ve Fitness salonlarına yoğun ilgi!
Yaptığı yatırım ve hizmetler ile Kahramanmaraş’ın yaşam standartlarını her geçen gün daha da yükseltmek için çalışmalarına devam eden Onikişubat Belediyesi, modern şehirleşme yolunda ilerleyerek Kahramanmaraş’a kazandırdığı havuzlar ve fitness salonları tekrardan vatandaşların hizmetine açıldı.
KAHRAMANMARAŞ 08.07.2021, 14:09 08.07.2021, 18:04
Onikişubat Belediyesi bünyesinde hizmet veren 5 kapalı yüzme havuzu, 7 fitness salonu da kapılarını açtı.
Buralarda belirli programlar dâhilinde vatandaşlar temiz ve nezih bir ortamda hem sporunu yapıyor hem de yüzebiliyorlar.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan vatandaşlar, bu tür hizmetleri kente kazandırdığı için Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür etti.
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