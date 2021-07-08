Havuz ve Fitness salonlarına yoğun ilgi!

Onikişubat Belediyesi bünyesinde hizmet veren 5 kapalı yüzme havuzu, 7 fitness salonu da kapılarını açtı.

Buralarda belirli programlar dâhilinde vatandaşlar temiz ve nezih bir ortamda hem sporunu yapıyor hem de yüzebiliyorlar.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan vatandaşlar, bu tür hizmetleri kente kazandırdığı için Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür etti.