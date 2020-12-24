“Haydar Yavuz Turnuvada Gururumuz Oldu”
Dünya Güreş Şampiyonası’nda 2. olan Kahramanmaraşlı Milli Güreşçi Haydar Yavuz ile bir araya gelen Başkan Güngör, “Haydar Yavuz turnuvada gururumuz oldu. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
KAHRAMANMARAŞ 24.12.2020, 13:55
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sırbistan Belgrad’ta düzenlenen 2020 Dünya Güreş Şampiyonasında 2. olan Kahramanmaraşlı Milli Güreşçi Haydar Yavuz’u makamında ağırladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kahramanmaraş Güreş Eğitim Merkezi Müdürü Şahin Hopur, Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Ali Demir’in de yer aldığı ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Milli Güreşçi Yavuz’u tebrik etti. Başkan Güngör, “Haydar Yavuz turnuvada gururumuz oldu. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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