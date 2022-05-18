Heyecan Bahçesi’nde 19 Mayıs gençlik buluşması

Konuyla ilgili bilgiler veren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraşlı gençleri bu buluşmaya davet etti.

19 Mayıs günü saat 13:00’da başlayacak etkinliklerin Yeşil Tepe Mahallesi’nde bulunan Heyecan Bahçesi’nde gerçekleştirileceğini hatırlatan Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Geleceğimizin teminatı gençlerimizle bir araya gelerek güzel bir etkinliğe imza atacağız. Bu gençlik buluşmamız gençlerimizin favori mekanlarından Heyecan Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Burada Heyecan Bahçesi aktiviteleri; Zipline, Atlama Kulesi, tırmanma duvarı, konser, tiyatro gösterisi, çeşitli yarışmalar ve etkinliklerle dolu dolu bir gün geçireceğiz. Bu güzel etkinliklere tüm gençlerimizi davet ediyoruz.”