Hizmet alanı satışından elde edilen gelir ile sanayi esnafının borcu kapatıldı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, hizmet alanının sanayi sitesine entegre etmesini sağlayacak ihalede satışa sunulan 84 parselin hak sahibi olan esnaflarla bir araya geldi.

Burada Söz konusu satışın, ilçede yeni yatırımların ve sanayi kollarının hayata geçmesine olanak sunacağını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Esnaftan aldığımızı tekrar esnafımıza verdik” dedi.

Sanayi kooperatifi başkanı yunus ağır da yaptığı açıklamada: “Belediyemiz sanayi esnaflarımıza olan borçlarını ödedi. Esnafımız rahat bir soluk aldı. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Küçük sanayi sitesi ikinci etabından yer alan esnaflar da, duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve belediye meclisi üyelerine teşekkür etti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, hizmet alanının sanayi sitesine entegre etmesini sağlayacak ihalede satışa sunulan 84 parselin hak sahibi olan esnaflarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, söz konusu satışın, ilçede yeni yatırımların ve sanayi kollarının hayata geçmesine olanak sunacağını söyledi.

Sanayi Kooperatifi önünde davullarla karşılanan Gürbüz yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sanayi sitesinin büyütülmesi ve genişletilmesiyle ilgili yeni istihdam sahalarının oluşturulmasıyla ilgili sanayi esnafımıza vermiş olduğumuz sözü bugün yerine getirmiş olduk. 84 adet parsel ürettik. Ve şehir merkezindeki sanayi esnafımızın sanayi kümesinin içerisine taşınmasıyla ilgili ikinci etap yerlerini bugün itibarıyla onlara teslim ettik. Ekonomik daralmanın yaşandığı günümüzde Elbistan Belediyesi olarak bugün itibarıyla sanayi esnafımıza olan tüm borcumuzu kapattık. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Esnafımızın yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Hem istihdam sağlayacağımız, hem kent ekonomisine fayda sağlayacağını umut ettiğimiz bir işlemi yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu taşıyorum. Esnafımız uzun vadede ödeme koşullarının kendi talepleri doğrultusunda hem ekonomik olması, hem de uzun vadede taksite bölünmesi esnafımızı mutlu etti. Esnafımız mutluysa biz de mutluyuz. Onların bu zor gününde hem ekonomik imkanlarını iyileştirmek hem de taksitle mülk sahibi olabilmelerine destek olabildiysek bizim için en büyük mutluluk ve huzur vesilesidir” ifadelerini kullandı.

Sanayi kooperatifi başkanı yunus ağır da yaptığı açıklamada: “Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’e sanayici arkadaşlarımız adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sanayi sitemizde boş dükkân kalmadı, dolayısıyla dükkân açmak isteyen ustalarımız dükkân açamıyordu. Esnafımız uygun taksitlerle mülk sahibi oldu. Sanayimiz biraz daha büyüyecek. Ayrıca belediyemiz buradan sağladığı geliri yine sanayi esnafımıza aktardı. Belediyemiz sanayi esnaflarımıza olan borçlarını ödedi. Esnafımız rahat bir soluk aldı. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Küçük sanayi sitesi ikinci etabından yer alan esnaflar da, duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve belediye meclisi üyelerine teşekkür etti.