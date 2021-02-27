Hocalı Soykırımı Kahramanmaraş'ta Unutulmadı

Kahramanmaraş Azerbaycan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Hocalı Soykırımı'nın 29.yıldönümünde Kahramanmaraş'ta Kahramanmaraş Azerbaycan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılan Hocalı Şehitleri Millet Bahçesinde anma programı düzenledi.

KAHRAMANMARAŞ 27.02.2021, 12:05 27.02.2021, 12:10
Hocalı Soykırımı Kahramanmaraş'ta Unutulmadı

Düzenlenen anma etkinliğine Dernek Başkanı Tural Şahbazlı ve Kahramanmaraş'ta yaşayan Azerbaycanlıların yanısıra Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar ve yönetimi, Kahramanmaraş Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Kaçamaz ve bir çok vatandaş katıldı.

Programda Kahramanmaraş Azerbaycan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği konuşma yapan Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doktora Öğrencisi Hemran Emirli Ermenistan'ın 29.yıl önce yaptığı vahşetin dünya tarihine bir kanlı sayfa olarak eklendiğini söyledi.

Emirli konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada 29 yıl önce Hocalı’da hayatını kaybeden insanları anmak ve Hocalı’ya Adalet istemek için toplanmaktayız. 1992 yılı 26 Şubatta Dağlık Karabağ bölgesinin en önemli tepelerinden biri olan Hocalı kasabasında gerçekleşen olay resmi kayıtlarda her ne kadar “Hocalı Katliamı” olarak geçse de bana ve benim gibi düşünen birçok insana göre aslında benzeri olmayan bir soykırımdır. Soykırımın kelime anlamına baktığımızda, bir grubun veya milletin varlığının ortadan kaldırılması için gerçekleştirilen şiddet olduğunu görmekteyiz. Aralık 1991’den Ermenistan ordusu tarafından tamamen ablukaya alınan Hocalı kasabası, 26 Şubattan birkaç ay önce elektrik ve doğalgazdan da yoksun bırakılmıştır. Daha sonra, ermeni güçleri 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece giriş çıkışlarını kapadığı Hocalı kasabasında, 83 çocuk, 106 kadın ve 70’ten fazla yaşlı dahil olmak üzere 613 Sivil insanı acımasızca katletmiş, toplam 487 kişiyi ağır yaralamıştır. Ayrıca, 1275 kişi rehin alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuştur. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başlarının kesildiği görülmüştür. Bütün bunlar, o gece yaşananların gerçekten bir soykırım olduğunu ortaya koymaktadır.

"TARİHİ SAVAŞTA DA KATİLİN ADI BELLİYDİ: ERMENİSTAN!"

Ermenilerin sivil halka yapmış olduğu saldırılar bununla son bulmamıştır. Daha geçen sene 44 gün süren ve Ermenistan’ın hezimete uğradığı 2. Karabağ savaşı zamanı, Ermenistan ordusu Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerini balistik füzelerle hedef almıştır. Yapılan saldırılar sonucunda Azerbaycan’da yüzlerce sivil hayatını kaybetmiş ve bir o kadarı da ağır yaralanmıştır. Yine bu olaylarda da katilin adı belliydi; Ermenistan."

"TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİRİZ"

Son olarak Emirli: "Gerçekleştirmekte olduğumuz bu anma programını vasıtasıyla, buradan, 2. Karabağ Savaşı zamanı Azerbaycan’a göstermiş oldukları desteklerinden dolayı başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Dış İşleri Bakanı Sayın Mevlut Çavuşoğlu ve diğer bakanlara sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye hem savaş zamanı Azerbaycan’a göstermiş olduğu desteklerinden dolayı hem de Şuşa Kentinde yaptıracağı Üzeyir Hacıbeyli adına okul için teşekkürlerimi iletirim. Bu bağlamda okulun yapımı için faaliyetlerde bulunan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım beyefendiye da teşekkür etmeyi kendime borç bilirim. Bizleri bu acı günümüzde burada yalnız bırakmadığı için Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar ve ekibine Kahramanmaraş Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Kaçamaz'a ve değerli Kahramanmaraşlılara teşekkür ederim."-dedi.

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar ise şu şekilde konuştu: "Ermenilerin Türk düşmanlığı sadece Hocalı'da değil Berlik konferansında başlamıştır ve hala tüm dünyada devam etmektedir. Hocalı Soykırımında vahşice, hunharca katledilen, şehit edilen soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."-dedi.

#Kahramanmaraş #Hocalı Soykırımı
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