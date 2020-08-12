Hopurlu mahallesinde içme suyu çalışmaları sürüyor!

Kahramanmaraş'ta içme suyu problemi yaşayan yerleşim yerleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör öncülüğünde yoğun çalışma yürüten KASKİ Genel Müdürlüğü, Hopurlu Mahallesinde ilave içme suyu şebekesi ve deposunda çalışmalar yapıyor.

Proje kapsamında mahallede 63 mm çapındaki 3.028 metre ilave şebeke çalışması tamamlandı. İçme suyu deposunun yapım çalışmaları devam ediyor.

Mahalledeki içme suyu çalışmalarının eylül ayı sonuna kadar tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.​