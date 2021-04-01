İçme suyu koruma bandı çalışmaları için Kaynarca Gölünün kapakları açıldı

Elbistan’ın içme suyu kaynağında KASKİ tarafından yapılacak koruma bandı çalışması dolayısı ile Kaynarca Gölünün suyu kontrollü olarak boşaltıldı.

Proje uygulamasına 2019 yılında başlanan Kaynarca Göletinde yaklaşık 400 bin ton kazı çalışması yapıldı.

İçme suyu keson kuyularının gölet suyu ile karışmaması için KASKİ tarafından başlatılan koruma bandı çalışması için gölet kapağı açılarak binlerce metreküp su nehre boşaltıldı.

Çalışmaların yaklaşık 3 haftalık bir süre içinde tamamlanmasının planlandığını belirten Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Demir, rekreasyon çalışmalarının KASKİ çalışmalarının bitirilmesinin ardından devam ettirileceğini söyledi.

Yapılacak çalışma ile içme suyu kaynağının koruma altına alınacağını belirten demir: “Elbistan Belediye başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’ün talimatı ile 2019 yılında bağladığımız Kaynarca Göleti projesi kapsamında, su kaynaklarının üzerini açıp geniş bir gölet oluşturduk. Sonrasında kaynarca projesinde yürüyüş yolları, oturma yerleri, çim alanlar bunları gerçekleştirdik. Şuanda bu yılın hedefi 2 bin metre yürüyüş yolu planlıyoruz.. Şuanda içme suyu havzasında Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon işleri genel müdürlüğü (KASKİ) tarafından içme suyumuzun sağlıklı bir şekilde bizlere iletilmesi için koruma bandı çalışması yapılmakta. Bu yüzden kapakları açarak su seviyesini kontrollü bir şekilde düşürdük. Bu yapılan çalışmanın 3 hafta içinde tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında Kaynarca göletimiz insanlarımıza baharla birlikte vakit geçirebilecekleri bir rekreasyon alanı olacak. Hemşerilerimizin bu çalışma sürecinde bizlere hassasiyet göstermelerini temenni ediyoruz. Sonrasında daha güzel bir Elbistan için hep birlikte çalışacağız, mücadele vereceğiz” ifadelerini kullandı.