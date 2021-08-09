İdris Nebi Parlak TaziyeEvi ve Sosyal Tesisinin açılışı gerçekleştirildi!

Büyükimalı Taziye evi ve Sosyal Tesisi açılışını; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Kütükçü, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Yetimoğlu, İstanbulda Kahramanmaraş/Türkoğlu Derneği Başkanı Cafer Parlak, STK yetkilileri, AK Parti İlçe teşkilat üyeleri ve mahalle halkının yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.