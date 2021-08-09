İdris Nebi Parlak TaziyeEvi ve Sosyal Tesisinin açılışı gerçekleştirildi!
Her mahalleye bir sosyal tesis yapmayı hedefleyen Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, söz verdiği üzere Büyükimalı Mahallesine de İş adamı Cafer Parlak'ın da katkılarıyla 'İdris Nebi Parlak Taziye Evi ve Sosyal Tesisi' kazandırarak açılışını gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 09.08.2021, 14:49
Büyükimalı Taziye evi ve Sosyal Tesisi açılışını; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Kütükçü, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Yetimoğlu, İstanbulda Kahramanmaraş/Türkoğlu Derneği Başkanı Cafer Parlak, STK yetkilileri, AK Parti İlçe teşkilat üyeleri ve mahalle halkının yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.
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