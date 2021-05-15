İhtiyaç duyduğu taş ve kumu kendi şantiyesinde üretecek!

Dulkadiroğlu Belediyesi ihtiyaç duyduğu taş ve kumu kendi şantiyesinde üretecek

Kurulduğu günden bu yana kendi asfalt plentin de üretim yaparak yol standardını yükselten Dulkadiroğlu Belediyesi, bölgesine bir de taş ocağı ve kum şantiyesi kazandırdı.

İhtiyaç duyduğu yol malzemesini kendi üretecek olan Dulkadiroğlu Belediyesi, bu tesisle ekonomik tasarrufta sağlamayı hedefliyor.

İhtiyaç duyduğu taş, kum ve filler malzemeyi üretmek için çalışma başlatan Dulkadiroğlu Belediyesi, Hacı Eyüplü mahallesine tesis kurarak çalışmalara başladı.

Fen İşleri Müdürlüğünün yol için ihtiyaç duyduğu alt yapı malzemesinin tamamını bu tesiste üretecek olan Dulkadiroğlu Belediyesi, bu tesisle birlikte büyük bir tasarrufta sağlamayı hedefliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kendi taş ocağımızı kurarak ihtiyaç duyduğumuz malzemeleri buradan üretir hele geldik. Bu hem malzeme tedariki konusunda bize zaman, hem de ekonomik anlamda büyük katkı sağlamaktadır. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.”