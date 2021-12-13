İkinci el araç piyasasında son durum!

Pandemi sürecinde itibaren artan araç fiyatları vatandaşları olumsuz etkiledi, ikici el otomobil pazarlarına gelenler elleri boş döndü.

Alıcılar fiyatların yüksek olduğunu söylerken satıcılar ise fiyat araştırması yapanın çok olduğunu fakat alanın olmadığını söylüyor