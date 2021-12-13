İkinci el araç piyasasında son durum!
Aracını satmak isteyende araç almak isteyende ikinci el otomobil pazarına akın ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 13.12.2021, 11:33 13.12.2021, 11:42
Pandemi sürecinde itibaren artan araç fiyatları vatandaşları olumsuz etkiledi, ikici el otomobil pazarlarına gelenler elleri boş döndü.
Alıcılar fiyatların yüksek olduğunu söylerken satıcılar ise fiyat araştırması yapanın çok olduğunu fakat alanın olmadığını söylüyor
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|20
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|20
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|15
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|15
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|16
|18
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|17
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|15
|15
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|15
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|P
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|26
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|25
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|22
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|16
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|15
|20
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|16
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|16
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|16
|16
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|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|16
|10
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|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
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|33
|4. Atletico Madrid
|16
|29
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|17
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
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|16
|24
|9. Espanyol
|17
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|22
|11. Athletic Bilbao
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|21
|12. Mallorca
|17
|20
|13. Villarreal
|16
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|17
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|15
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|15
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|17
|12
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|12
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