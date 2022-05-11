İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilere eğitim verdi

Bu kapsamda İl emniyet müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri Şehit Öğretmenler İlkokulu’nda bir takım etkinlikler düzenleyerek öğrencilere okulun konferans salonunda trafik, trafik kültürü, trafik işaret ve levhaları ile ilgili bilgiler verdi.

Ekipler ardından servise binerken ve serviste uymaları gereken kuralları anlattı, emniyet kemeri takmalarının şart olduğunu söyledi.

Buradaki amaç ise çocuklarda güvenli trafik bilincini oluşturmak ve gelecek nesli daha bilinçli hale getirmek.