İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın yeni yıl mesajı!
“Acı ve sevinç dolu birçok tecrübesi ile 2021 yılını artık geride bıraktık. Geçen her zamanın tecrübesinden dersler çıkararak geleceğe daha emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Bununla birlikte yeni yıla girerken ümitlerimiz, heyecanlarımız ve beklentilerimiz de yenileniyor.
2021 yılında salgın nedeni ile yüz yüze eğitimde yaşadığımız problemleri, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı başlangıcından bu yana Sayın Bakanımız Mahmut Özer’in de kararlılığı ile aşmış bulunuyor ve yüz yüze eğitime devam etme kararlılığımızı hâlen sürdürüyoruz. Yeni yılda da yüz yüze eğitime devam edebilmek adına öğretmen, öğrenci ve velilerimizin hassasiyetlerinin ve desteklerinin artarak devam etmesini diliyoruz.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılının hemen öncesinde başlamış olduğum Millî Eğitim Müdürlüğü görevimi, şimdiye kadar taşıdığım sorumluluk bilinciyle daha fazla samimiyet ve daha fazla gayretle yerine getirmeye devam edeceğim.
Bu vesilelerle birbirinden güzel duygu, düşünce ve ümitlerle karşıladığımız 2022 yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, tüm eğitim çalışanlarımız ve velilerimiz başta olmak üzere ülkemize, milletimize ve insanlığa sağlık, mutluluk, başarı, kardeşlik, huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum.”
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|P
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|41
|4. Arsenal
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