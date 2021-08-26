İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman, kursiyerleri ziyaret etti!

Maske üretim atölyesi baştan olmak üzere birçok atölyelerde incelemeler ve ziyaretlerde bulunan kahraman, kursiyerlere aldıkları eğitimlerde başarılar diledi.





Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, pandemi de en büyük koruma faktörü olan maskenin üretim atölyesin de görev yapan kursiyerlerden maske üretimi hakkında bilgiler aldı.



