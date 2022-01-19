İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman; “Önce eğitim, sonra öğretim!”

Pandemi dolayısıyla 1,5 yıllık aranın ardından yeniden 6 Eylül 2021 tarihinde başlayan yüz yüze eğitimin birinci dönemi, 21 Ocak tarihinde öğrencilerin karne almasıyla tamamlanacak. Uzun bir sürenin ardından okullarında öğretmen ve arkadaşlarıyla buluşan öğrencileri karne heyecanı sararken, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, yarıyıl tatili öncesi gazetemize değerlendirmelerde bulundu. Yüz yüze eğitime başladıktan sonraki süreçte birçok süreç yaşadıklarına dikkat çeken Kahraman, öğrencilerin 3 ay gibi bir dönemle birlikte tekrar okula adapte olduğunun altını çizdi. Güzel ve verimli bir dönemi geride bıraktıklarını belirten Kahraman, öğrencilere seslenerek, “Tatilde öğrencilerimizin evlerinde sanal dünyadan çıkarak kendi doğal ortamlarında kitap okumalarını, arkadaşlarıyla beraber olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

“312 BİN ÖĞRENCİMİZ KARNE ALACAK”

Kahraman, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “6 Eylül 2021 tarihinde 1,5 yıllık aranın ardından yüz yüze eğitime başladık. Okullar açılınca karantina durumları artar mı? Virüs daha mı yayılır? Türlü türlü süreçleri yaşadık. Ama en kısa zamanda Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süreçte en güvenli yerlerin okullar olduğunu, bu boyutuyla tedbirler alındığında eğitim öğretime devam edebileceğinin en güzel örneğini gösterdik. 6 Eylül itibariyle başlamış olan yüz yüze eğitimin birinci dönemi 21 Ocak itibariyle sona ermiş olacak. Tekrar 7 Şubat 2022 tarihinde 2 haftalık bir ara sonrasında öğrencilerimiz okullarımızda 2. Döneme başlayacak. İl genelinde 312 bin öğrencimiz karne alacak. Okullar ilk başladığında 1,5 yıldır yüz yüze eğitimden yoksun kalmış öğrencilerle bir süreç yaşadık. Öğrencilerimiz ilk geldiğinde okula adaptasyon süreci yaşadı. Yaklaşık 3 ay süren adaptasyon süreci sonrası öğrencilerimiz okula tekrardan adaptasyon sağladı.

“GÜZEL VASIFLARLA DONANMIŞ BİR ÖĞRENCİ YETİŞTİRMEK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Sınavlar bizim kaçınılmaz olarak önümüzde bekleyen süreç. Ama hayatın sadece sınavdan ibaret olmadığını özellikle öğrencilerimize hatırlatmak istiyoruz. Önce eğitim diyoruz. Öğretim sonraki süreç. Sınavlar öğretimin neticesinin alındığı bir süreç. Eğitim boyutuyla biz çocuklarımızı iyi bir insan olarak yetiştirmek için gecemizi gündüzümüze katarak bir gayretin içerisindeyiz. Öğretmenlerimizde geriye dönüp baktıklarında bu öğrencilerinin güzel bir şekilde güzel örneklerle karşılarına çıktıklarında en mutlu oldukları alan burası. Bundan dolayı da ahlaklı, karakterli, erdemli, güzel vasıflarla donanmış bir öğrenci yetiştirmek bizim için çok önemli. Akademik başarı, bu saydığım vasıflarla birlikte taçlandığında hakikaten özlenen bir tablo olarak karşımıza çıkacaktır. Bizde bunun gayretindeyiz.

ÖĞRETMENLER İÇİN ÖBA GELİYOR

21 Ocakta başlayıp 7 Şubat’ta bitecek olan ara tatilde öğretmenlerimiz için ilk defa kendilerini uzaktan da olsa geliştirmek için bir portalı Milli Eğitim Bakanlığımız devreye aldı. O da Öğretmen Bilişim Ağı. (ÖBA) Öğretmenlerimiz bu süreçte hem tatillerini yapacaklar hem de bulundukları yerden isterlerse mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar.

“ÖĞRENCİLERİMİZ TATİLİ VERİMLİ GEÇİRSİN”

Geçen 1,5 yıllık pandemi sürecinde öğrencilerimiz sosyal hayattan biraz daha kopup kendi iç dünyalarıyla baş başa kalınca ister istemez davranış bozuklukları veya dijital ortama biraz daha fazla yöneldiler. Ama artık öğrencilerimizin evlerinde sanal dünyadan çıkarak kendi doğal ortamlarında kitap okumalarını, arkadaşlarıyla beraber olmalarını istiyoruz.

‘SEVGİ İYİLEŞTİRİR’ PROJESİ'

Toplumumuzda ve özellikle çocuklarımızda teknoloji bağımlılığındaki artış endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Çocuklarımızın yarıyıl tatilini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla planlanan “Sevgi İyileştirir” projemiz ile çocuklarımızın “Hayvan, Doğa, Kitap, Sanat, İnsan ve Vatan” temalarında aileleri ile birlikte vakit geçirecekleri etkinlikler düzenlemesini, böylelikle katılımcıların sosyalleşmesine olumlu katkı sağlamayı hedefliyoruz. Proje kapsamında çocuklarımızın belirlenen temalar doğrultusunda etkinlikler yapması ve bu etkinlikleri kendilerinin veya ailelerinin sosyal medya hesapları üzerinden Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün twitter, instagram ve facebook sosyal medya hesaplarını etiketleyerek ve temaları hashtag yaparak paylaşmaları planlanmaktadır. Yapılan etiket çalışmaları sonucu iyi örnekler kurum hesabında paylaşılacaktır. Projede yer alan etkinliklerimiz 24 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 4 Şubat Cuma günü sona erecektir. Şimdiden tüm öğrencilerimize verimli ve hayırlı yarıyıl tatili diliyorum.

