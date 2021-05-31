İlçe genelinde yol standartları her geçen gün yükseltiliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi işbirliği ile Pazarcık ilçesinde çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Pazarcık Yukarı Höcüklü Mahallesi Göl Obasında yapımı devam eden kilit parke taşı çalışmasını Mahalle Muhtarları ile birlikte yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Yapılan çalışma hakkında açıklama yapan Başkan Yılmazcan Pazarcık için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden Yukarı Höcüklü Mahalle Muhtarı Vakkas Yürek ve Yiğitler Mahalle Muhtarı İsa İlksöz yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.