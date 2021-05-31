İlçe genelinde yol standartları her geçen gün yükseltiliyor
Pazarcık ilçesinin daha yaşanılabilir ve modern bir silüete kavuşması için büyük gayretler sarfeden Başkan Yılmazcan ilçe genelinde yol standartlarını yükselterek kilit parke çalışmalarına devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 31.05.2021, 17:10
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi işbirliği ile Pazarcık ilçesinde çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Pazarcık Yukarı Höcüklü Mahallesi Göl Obasında yapımı devam eden kilit parke taşı çalışmasını Mahalle Muhtarları ile birlikte yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Yapılan çalışma hakkında açıklama yapan Başkan Yılmazcan Pazarcık için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.
Yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden Yukarı Höcüklü Mahalle Muhtarı Vakkas Yürek ve Yiğitler Mahalle Muhtarı İsa İlksöz yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
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