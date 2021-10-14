İlkokul öğrencilerinden Büyükşehir İtfaiyesi’ne sürpriz
Öğretmenleri eşliğinde Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ilkokul öğrencileri koro halinde “Tohumlar Fidana” şarkısını seslendirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu ziyaret sonrası miniklere, yangınlara dair teorik ve pratik eğitim verildi.
KAHRAMANMARAŞ 14.10.2021, 18:16
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bugün anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Bir grup ilkokul öğrencisi, öğretmenleri eşliğinde İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti. İtfaiyeci ağabeylerine sürpriz yapan minikler, koro halinde “Tohumlar Fidana” şarkısını seslendirdi. Müzik Öğretmeni Şaziye Yurdalan’ın kemanıyla katıldığı mini konser, renkli görüntüler oluşturdu. İtfaiye personellerinin bir süre önce yurt genelindeki orman yangınlarında gösterdiği kahramanlık dolayısıyla düzenlenen ziyaret, konferans salonunda verilen eğitimlerle devam etti. Yangına ilk müdahale ve alınacak tedbirler ile itfaiye teçhizatlarının anlatıldığı eğitimlerde, minikler itfaiye araçlarını da yakından görme fırsatı buldu.
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