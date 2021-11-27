İnsan ve irfan dersleri düzenlendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu kapsamında İrfan Okulu etkinliği düzenlendi. Ekranların sevilen yüzü İlahiyatçı – Yazar M. Fatih Çıtlak’ın sunumuyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte İnsan ve İrfan kavramları konuşuldu. Kültür sanat dostlarının yoğun ilgi gösterdiği programda konuşmasına “Kahramanmaraş’a geldiğimde evimdeymiş gibi hissediyorum” ifadeleriyle başlayan Çıtlak, Hazreti Muhammed ve İslam tarihinden örneklerle irfan sahibi kamil insan olma sürecinden bahsederken, izleyenler ise sorularıyla programa katkıda bulundu.