İş Bankası'ndan Elbistan esnafına 6 ay ödemesiz 100 bin TL kredi!

Koronavirüs pandemisinden etkilenen esnafları desteklemek ve rahat bir nefes almalarını sağlamak için Elbistan Bakkallar Odası ve İş Bankası tarafından kredi protokolü imzalandı.

Yapılan anlaşmaya göre İş Bankası, Elbistan esnafına özel 100 bin TL'ye kadar 6 ay geri ödemesiz kredi verecek. Kredilerin faiz oranları ise düşük olmakla birlikte kişiye göre değişecek.

KREDİ MUSLUKLARI AÇILIYOR

Elbistan Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, yaptığı açıklamasında; "Elbistan'da esnaf için kredi muslukları da açılıyor. İş Bankası Elbistan Şubesi ile odamız bir protokol imzaladı. Anlaşmamıza göre banka Elbistan esnafımıza kişiye özel değişen faiz oranlarıyla birlikte 100 bin TL'ye kadar kredi verecek. Ayrıca bu alınan krediler 6 ay ödemesiz olacak. Bu süre içerisinde de inşallah pandemi sona erer ve normale döneriz.

Devlet bankalarımız da esnafımıza uygun krediler vermişti fakat bazı esnaflarımızda faydalanamamıştı. Biz de Elbistan Bakkallar Odası olarak İş Bankası ile böyle bir anlaşma imzaladık. Her zaman Elbistan esnafımızın yanında olmaya, onların problemlerini çözmeye devam edeceğiz. Kredi anlaşmamız tüm esnafımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Krediden faydalanmak isteyen Elbistanlı esnaflar, İş Bankası Elbistan Şubesine giderek kendilerine özel faiz oranıyla kredi başvurularını yapabilir.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Başvuru için şartlar ise, Vergi mükellefi olmanız, Elbistan Bakkallar Odası kaydınız olması.