İş makinesine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!
Ekinözü’nde iş makinesine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 26.10.2021, 13:24 26.10.2021, 13:54
Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fırat Ö. (27) idaresindeki motosiklet ile aşağı içmeler mevkisinden cem evi yönüne ilerlediği sırada yol kenarında park halinde bulunan iş makinesine çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fırat Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Fırat Ö.’nün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kahramanmaraş adli tıp kurumuna gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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