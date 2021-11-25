İşler kitabevi öğretmenleri unutmadı

Bu kapsamda türkiyenin dört bir tarafından olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da bu önemli gün unutulmadı.

İşler Kitabevi organizasyonu ile Kahramanmarş genelinde okullarda görev yapan öğretmenlere hediyeler takdim edilerek onların bir nebzede olsa yüzleri güldürüldü.

Özel Beyza Okullarında görev yapan öğretmenler bu anlamlı davranıştan dolayı işler kitabevine ve bu günü unutmayan herkese teşekkür ettiler.

İşler Kitabevi Müdürü Ali Emre Ceyhan ise her zaman eğitimin ve eğitimcinin yanında olduklarına dikkat çekti.

Özel Beyza Eğitim Kurumları Kurucu Başkanı Cevdet Jabakcı ise eğitimin ve eğitimcinin çok önemli olduğunu söyledi.