İstanbul Yenikapı’da Kahramanmaraş Buluşması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu (MARAŞFED) iş birliğiyle Kahramanmaraş’ın kültürünü, gelenek ve göreneklerini, yöresel lezzetlerini, geleneksel el sanatlarını ve değerlerini tanıtmak için 23 – 26 Haziran tarihleri arasında İstanbul Yenikapı etkinlik alanında ‘Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’ etkinliği gerçekleştirilecek. Tanıtım günleri kapsamında 23 Haziran Perşembe günü saat 20.00’de Hilmi Şahballı ve saat 21.00’de Şevket Gürlek, 24 Haziran Cuma günü saat 21.00’de Zara, 25 Haziran Cumartesi günü saat 21.00’de Zeynep Başkan ve 3 Hisar Müzik Grubu, 26 Haziran Pazar günü saat 21.00’de ise Ceza konser etkinliğinde katılımcılarla bir araya gelecek. Şair İbrahim Sadri de 24 Haziran Cuma günü saat 17.00’de tanıtım günlerinde Kahramanmaraşlı şairlerin şiirlerini seslendirecek.

Başkan Güngör’den Tanıtım Günlerine Davet

Kahramanmaraş’ın değerlerinin tanıtımını çok önemsediğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahraman şehrimizin değerlerinin, yöresel lezzetlerinin ve geleneksel el sanatlarının tanıtımını çok değerli buluyorum. Bu noktada da paydaş kurumlarımızla birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu iş birliğiyle 23 – 26 Haziran tarihleri arasında İstanbul Yenikapı etkinlik alanında Kahramanmaraş Tanıtım Günleri düzenleyeceğiz. Tüm Kahramanmaraşlıları, Kahramanmaraş sevdalılarını ve dostlarını İstanbul Yenikapı’da düzenleyeceğimiz Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’ne davet ediyorum” ifadelerini kullandı.