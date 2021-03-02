İşte Kahramanmaraş'ta haftalık vaka sayısı! Bakan koca paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurt genelinde illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı haritayı paylaştı.
KAHRAMANMARAŞ 02.03.2021, 01:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen haftanın illere göre koronavirüs vakaları dağılım yer aldı.
"KADEMELİ VE KONTROLLÜ NORMALLEŞECEĞİZ"
Bakan Koca, açıklamasında şu ifadele3re yer verdi:
"Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz."
KAHRAMANMARAŞ'TA SON DURUM
Haftalık vaka sayılarında 32,90 oldu
EN YÜKSEK ORAN ORDU'DA
Haftalık vaka sayılarında Ordu, en yüksek oranla ilk sırada yer aldı.
Ordu'yu Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize takip etti.
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