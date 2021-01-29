İstinat duvarları neden çöküyor?

Son günlerde ülke genelinde istinat duvarlarının çökmesi, gözleri inşaat sektörüne çevirdi. Hayati öneme sahip olan istinat duvarlarının güvenilirliğini Hukukçu inşaat mühendisi araştırmacı yazar

Serdar Erdoğan Yılmaz değerlendirdi.

İstinat duvarları zeminin kaymaması için inşa edilmiş uzun süreli yapılar.

İstinat yapıları, bünyelerine etkiyen zemin basıncına göre tasarlanıyor. Tasarımında, duvar arkasında desteklenecek olan zeminin fiziksel özellikleri göz önüne alınır.

Son günlerde ülke genelinde istinat duvarlarının çökmesi, gözleri inşaat sektörüne çevirdi.

Hayati öneme sahip olan istinat duvarlarının güvenilirliğini Hukukçu inşaat mühendisi araştırmacı yazar Serdar Erdoğan Yılmaz Aksu Haber’e değerlendirdi.

Erdoğanyılmaz ayrıca yıkılan yapılardaki hukuki süreç ve sorumluluk hakkında da bilgi verdi