İtfaiye Arama Kurtarma Timi Kışa Hazır

Büyükşehir İtfaiye Dağ Arama Kurtarma Timi’ne alanında uzman eğitmenler tarafından çığ altında arama kurtarma eğitimi veriliyor.

KAHRAMANMARAŞ 25.01.2021, 18:24
İtfaiye Arama Kurtarma Timi Kışa Hazır

Kış afetlerine hazırlanan İtfaiye ekipleri zorlu eğitimlerden geçiyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye ekiplerini zorlu kış şartlarına hazırlıyor. Bu kapsamda İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Dağ Arama Kurtarma Timi çığda arama kurtarma ve dağlık arazide arama kurtarma da dâhil bir dizi eğitimden geçiyor. Yapılacak eğitimlerle Kahramanmaraş ve yakın illerinde dağlarda meydana gelebilecek dağ kazalarına özellikle çığ sonucunda meydana gelen acil durumlara müdahale hedeflendiği belirtildi. Eğitimler, sualtı ve dağ arama kurtarma uzmanı (SAR-SearchandRescue) Doç. Dr. Oktay Dumankaya’nın koordinatörlüğünde, Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü/Eğitmeni Murat Salim Şeren, Serkan Korkmazer, Ay Yıldız Dağcılık ve Arama Kurtarma Başkanı Mustafa Asım Ezer gibi uzman eğitmenler tarafından veriliyor. İlki Yedikuyular Kayak Merkezi’nde düzenlenen arama kurtarma eğitiminde, arazi tanıma ve kurtarma metotları gibi bir dizi teknik bilgi verildi.

Dünya Standartlarında Bir Eğitim

İtfaiye Daire Başkanı Fatih Yoldaş eğitimlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş, kış turizminin odak noktalarından biri haline geliyor. Bizler de İtfaiye personelimize eğitimler vererek, dünya standartlarında bir arama kurtarma bilgi ve becerisine sahip hale getirmeyi hedefliyoruz. Eğitmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kahraman İtfaiyecilerle Çalışıyoruz

Eğitim koordinatörü Doç. Dr. Oktay Dumankaya, verilen eğitimlerin Kahramanmaraş için çok önemli bir adım olduğunu belirtti. Dumankaya; “Şehrimizin Kahraman İtfaiyecileriyle birlikte bir eğitim süreci içindeyiz. Eğitimlerimizle önem ve yoğunluk sırasına göre arazide çığ risk değerlendirmesi yapacağız. Eğitimlere katkısından dolayı başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör olmak üzere tüm Büyükşehir Belediyemize ve İtfaiye Daire Başkanlığımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

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