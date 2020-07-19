İYİ Parti Kahramanmaraş 2. Olağan Kongre’sini gerçekleştirdi.
2. Olağan Kongre’ye İYİ Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkana Adayı Neslihan Koca Nergiz, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Av. Günay Kodaz ve çevre iller İYİ Parti İl Başkanları katılırken CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül’de katılım sağladı.
KAHRAMANMARAŞ 19.07.2020, 19:23
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Kongre sürecinde yeni İl Başkan Adayı Neslihan Koca Nergiz ve Başkan Çabukel İYİ Parti Kahramanmaraş Divan Üyeleriyle birlikte başkanlık seçimi için oy kullandılar.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkan Adayı Neslihan Koca Nergiz partimizin 2 kadın il başkanı var ve 3. Kadın il başkanı olmayı hedefliyorum dedi.
İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel yaptığı açıklamada İYİ Parti’nin iyi olanı kazansın dedi.
İYİ Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan başkanlık seçim sürecinde iki başkan adayımıza da başarılar diliyorum dedi.
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