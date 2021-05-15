Jandarma Çiftçileri Unutmadı
Çiftçiler gününde jandarma ekipleri tarlada çalışan çiftçilere çiçek takdim etti
KAHRAMANMARAŞ 15.05.2021, 15:21
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından önceki gün tarımın en yoğun yapıldığı mahallelerden birisi olan Kadıoğlu Çiftliği Mahallesinde faaliyet gösteren çiftçileri gününü kutlandı.
Jandarma’dan yapılan açıklama da “kendilerine çiçek takdim edilmiş olup, ülke ekonomimize sundukları desteklerden dolayı toplum olarak minnettar olduğumuz dile getirilmiştir. Çiftçilerimiz bu özel günde kendilerini hatırlayan Jandarmamıza teşekkürlerini bildirmişlerdir.” Denildi.
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