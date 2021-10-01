Jandarma yaşlıları unutmadı
Kahramanmaraş’ta ‘1 Ekim Yaşlılar günü’ nedeniyle jandarma ekipleri, birlikte bir ömür yaşayan yaşlıları ikametlerinde ziyaret ederek, günlerini kutladı.
KAHRAMANMARAŞ 01.10.2021, 16:07
Kahramanmaraş’ta ‘1 Ekim Yaşlılar günü’ nedeniyle jandarma ekipleri, birlikte bir ömür yaşayan yaşlıları ikametlerinde ziyaret ederek, günlerini kutladı.
İl Jandarma Komutanlığı Afşin İlçe Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Nadır Mahallesinde yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret ederek, 1 Ekim Yaşlılar günü nedeniyle hediye takdim etti.
Yapılan ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren yaşlı vatandaşlar ise, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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