Kadim Şehir Elbistan ilmek ilmek gelişiyor

Türkiye’nin en büyük dördüncü ovası olan Elbistan, birçok ilden bile gelişmiş durumda. Şehir merkezi belediye yatırımları ile ihya olurken, turizm değerleri de ön plana çıkarılıyor. Tüm uygarlıkların elinde bulanan ve tarih boyunca kıskanılan bir yer olan Elbistan, tarihi birikimini tanıtım ile tüm dünyaya açıyor.

Belediye artı değer katıyor

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün çoğulcu, birlikte yönetim anlayışı ile Elbistan’ın değerleri gün yüzüne çıkıyor. Toplumsal refahı sağlamak adına bünyesinde bulanan 554 işçiye yüzde 75 zam yapan Mehmet Gürbüz, ilk rekorunu işçilerine zam yaparak kazandı.

Proje ofisi kuruldu

Belediye Başkan’ı Gürbüz’ün talimatı ile belediyede kurulan proje ofisi Elbistan için artı değer katacak projeler üretiyor. Şu ana kadar 130 proje üreten ofis, yapılabilir olanları Elbistan halkı ile paylaşıyor. Elbistan’da 8,5 hektarlık alana yapılan biyolojik gölet olan Kaynarca Gölü, Gürbüz ve ekibi tarafından yapılarak Guinness rekorlar kitabına girmeyi bekliyor.

Turizm, tarih ve tanıtım

Tarihi Genç Hititlere kadar dayanan Elbistan için önemli sayılan yapılar ve maddi değerler, Gürbüz ve ekibince gün yüzüne çıkarılıyor. İnteraktif bir belediyecilik anlayışı ile yönetim sağlayan Gürbüz, sorunu yerinde ve zamanında çözerek halkın sevgisini de kazanıyor.

Öte yandan Elbistan’ın önemli değerlerinden olan Ceyhan Nehri üzerinde bulanan Pınarbaşı göleti de, turizm ve tanıtım için ziyaretçilerine bekliyor. Tüplü dalış (scuba diving) etkinliği için gayet uygun olan gölet, dalgıçlar için de özel tasarlandı.

Kavşak nokta

Birçok ilin geçiş güzergâhında bulunan Elbistan, tarihteki konumunu hala korurken, gelişimini de bir hayli ilerletiyor. Şehir merkezi ufak dokunuşlar ile kendine farklı bir kulvara götürürken, tarihten aldığı gücü de turizm için gösteriyor

Kadim şehir elbistan

Konu hakkında bir açıklama yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz; “Biz göreve talip olurken, şehrimizi daha nasıl yaşatabiliriz? Nasıl kalkındırabiliriz? Nasıl ilerletebilirizi konuştuk. Şu ana kadar da dediğimiz ne varsa yaptık. Altyapı ve üstyapı yapılıyor. Şehirlerde canlı organizma gibi hep gelişime ihtiyaç duyar. Bu gelişimi planlayarak, herkese ve her şeye yetişiyoruz. Yükümüz ağır ama biz hala ilk günkü heyecan ile yolumuza devam ediyoruz” dedi.