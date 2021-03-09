Kadın muhtarlar unutulmadı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kahramanmaraş’ın kadın muhtarlarını unutmadı. Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Pazarcık İlçesi Memiş Özdal Mahalle Muhtarı Hatice Özde, Afşin İlçesi Gözpınar Mahalle Muhtarı Feride Gül, Elbistan İlçesi Toprakhisar Mahalle Muhtarı Sidar Yıldız, Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Meral Kazancı ve Onikişubat Mahalle Muhtarı Tuba Özden’e ziyaret gerçekleştirerek çeşitli hediyeler verdi. Kutlama mesajları ve hediyeleri alan şehrin 5 kadın muhtarı memnuniyetlerini ve teşekkürlerini dile getirdi.

Kadınlar Yaparsa En İyisini Yapar

Mahalle muhtarlarına kutlama mesajı ve hediyelerini ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Demokrasimizin ilk halkalarından biri olan muhtarlık müessesesinin kadın hemşehrilerimiz tarafından idaresini son derece önemli buluyoruz, onları demokrasimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Kadınlarımız bazen bir buluşa imza atıyor, bazen göklerimizi koruyan bir savaş jeti pilotu oluyor, bazen de idari sahalarda vatandaşlara hizmet ediyorlar. Onların her alanda yaptıkları işlerde hep en iyi olmalarının sebebi, tarihimizdeki muazzez kadınların ruhlarını taşıyor olmalarıdır. Senem Ayşe, Nene Hatun gibi kahraman kadınlarımız, bugünün başarılı kadınlarının ilham kaynaklarıdır” ifadelerini kullandı.