Kadına Şiddet Bitmiyor!
Kahramanmaraş'ta kadının sokak ortasında darp edilmesi kameralara yansıdı.
KAHRAMANMARAŞ 26.07.2020, 19:14
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Kahramanmaraş'ta bir kadının sokakta tartıştığı kişi tarafından darbedilmesi kameralara yansıdı.
Çevredeki kişiler tarafından kaydedilen görüntülerde, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'ndaki otelin önünde bir kadının tartıştığı erkek tarafından darbediliyor.
Çevredekilerin araya girmeye çalışmasına rağmen başına darbe alan kadının baygınlık geçirerek yere yığıldı.
Kayıttaki kişilerin kadını kamyonete bindirerek bölgeden uzaklaştıkları öğrenildi.
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