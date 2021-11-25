Kadına şiddete karşı büyükşehir’den anlamlı çalışma
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında tüm kadın yolcular için ücretsiz ulaşım sağlayan Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir farkındalık çalışması daha gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 25.11.2021, 16:09 25.11.2021, 18:17
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında anlamlı bir farkındalık çalışması daha gerçekleştirdi. Kentte 500’e yakın araçta tüm kadın yolculara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanırken, Kahramankart anonsları da vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün talimatları doğrultusunda yapılan çalışmayla, yolcular kartlarını okuttuklarında, “Kadına şiddete hayır” anonsuyla karşılandı. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, kart sistemlerindeki karşılama anonsunun ve kadın yolculara yönelik ücretsiz ulaşım hizmetinin gece yarısına kadar devam edeceği bildirildi.
Namaz Vakti 25 Kasım 2021
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|O
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|20
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|19
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|16
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|14
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|12
|14
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|12
|14
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|12
|13
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|13
|13
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|12
|10
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|13
|10
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|12
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|O
|P
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|12
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|12
|25
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|12
|23
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|12
|20
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|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
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|12
|17
|9. Brighton
|12
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|16
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|12
|15
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|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
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|14
|24
|6. Rayo Vallecano
|14
|23
|7. Barcelona
|13
|20
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|13
|19
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|19
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|14
|15
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|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|14
|12
|17. Granada
|13
|11
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|14
|9
|20. Levante
|14
|7