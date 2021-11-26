Kahraman: “426 okulun kütüphane ihtiyacı yıl sonuna kadar tamamlanacak”
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, 426 okulun kütüphane ihtiyacını yılsonuna kadar tamamlanacağını söyledi.
Bazı okullar da kütüphane olmadığı ya da mevcut kütüphanelerin iyileştirilmesi gerektiğini söyleyen Kahraman, Milli Eğitim Bakanlığından gönderilen ödenekle 426 kütüphanenin yapılacağını ve kütüphanesiz okul kalmayacağına vurgu yaptı.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman; “426 okulumuzda ya hiç kütüphane yok ya da mevcut kütüphanesinin iyileştirme ihtiyacı var. Bu kapsamda da bakanlığımız tarafından okullarımıza ödenekler gönderildi. Ve bu 426 okulumuzu yılsonuna kadar tamamlamak suretiyle ilimiz genelinde 1.083 tane resmi okulumuzun hiç birisinde kütüphane kalmamış şekliyle kütüphanesiz okul kalmamış olacak. Buda ilimiz adına öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve milli eğitimiz adına bir güzelliği taçlandırmak olacaktır.”
Muhabir: Gökhan Çalı
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