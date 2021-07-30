Kahraman şehir, Reis’i büyük bir heyecanla bekliyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi ziyaretlerde bulunup açılışlar yapmak üzere Kahramanmaraş’a geliyor.
KAHRAMANMARAŞ 30.07.2021, 16:35 30.07.2021, 16:50
Konuyla ilgili katıldıkları programda Aksu Haber’e özel birer açıklama yapan Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ziyaret için her türlü hazırlığın yapıldığına dikkat çekti.
Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit kara ülke için gecesini gündüzüne katan cumhurbaşkanını misafir etmekten onur duyduklarını dile getirdi.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek dünya liderini kahraman kentte en güzel şekilde misafir edeceklerine dikkat çekti.
Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel ise bütün Kahramanmaraşlıları müftülük meydanına davet etti.
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