Kahramanmaraş 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinlikleri tamamlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri etkinlikleri, "Edebiyat Ödülleri" gecesiyle sona erdi.

KAHRAMANMARAŞ 22.10.2021, 23:17 23.10.2021, 10:39
Kahramanmaraş 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinlikleri tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kapanış programında, Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan, etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Açılış filminin izlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, sözün insana, edibe yakıştığını ifade ederek, "Bugün kitap fuarında da ifade ettim. Bir edebiyatçının sözü zaman zaman onun kılıcı, zaman zaman da aşkı tarifidir, Allah'a ulaşma yöntemidir. Söz, zaman zaman savaşları bitireceği gibi savaşları da başlatabilir. Çok kıymetli, çok tesirlidir. Bu yüzden sözün kuvvetinin anlatıldığı bu güzel programı icra eden herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş de belediye olarak insan hayatını kolaylaştıran çalışmaların yanında en önemli görevlerinden birisinin de şehirlerin sahip olduğu tarihi misyonu, şehirlerin sunmuş olduğu ilham potansiyelini ortaya çıkartmak olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından etkinlik boyunca yapılan çekimlerinden oluşturulmuş kısa film seyredildi. Film sonrasında "Edebiyat Ödülleri" sahiplerini buldu. Birçok dalda şair ve yazarlara plaketler takdim edildi.

Etkinlik, Yücel Arzen ve ekibinin konseriyle sona erdi.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi #2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri #AksuTV #AksuTVHaber
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