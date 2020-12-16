Kahramanmaraş'a 4 yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu

İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, 112 personelinin 7 gün, 24 saat vatandaşlara kesintisiz hizmet verdiğini belirtti.

Kent merkezinde yapımına başlanan Haydarbey, Aslanbey, Üniversite ve Ilıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarını en kısa sürede tamamlayarak hizmete açmayı planladıklarını ifade eden Öksüz, şunları kaydetti:

"Son 3 yılda ilimizde 9 müstakil 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon binası tamamlayarak hizmete açtık. İhtiyaca binaen Çağlayancerit ilçemizde mevcut istasyona ek olarak hastane binası içerisinde hizmet veren 1 yeni istasyonumuzla beraber toplamda mevcutlara ilave olarak 10 yeni istasyon, vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. İhale süreçli tamamlanarak yapımına başlanan il merkezinde Haydarbey, Aslanbey, Üniversite ve Ilıca mahallelerindeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarımız müstakil bir istasyon binası olarak planlanmış olup ambulansların vakalara çok daha hızlı çıkış yapabilmesini sağlayacak şekilde yapımına başlandı."

Yeni açılacak istasyonların Kahramanmaraş'taki sağlık hizmeti sunumuna önemli katkıları olacağını belirten Öksüz, son 3 yılda il genelinde istasyon sayılarını 46'ya çıkardıklarını vurguladı.