Kahramanmaraş Akademi’ye ilk günden rekor başvuru

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kahramanmaraş Akademi” eğitim programları vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Toplamda 13 farklı branş ve uzman eğitmenlerle başlatılan Kahramanmaraş Akademi’nin 2. Dönem kayıtları rekor başvuru aldı. Çevrimiçi olarak yapılan eğitim başvurularına ilk 24 saatte 1.243 kişi başvurdu. Eğitimlerin yapılacağı branşlar arasında, Dergi Atölyesi, Kısa Film Atölyesi, Tarihin Tarihi, Yazı Atölyesi, Diksiyon, Proje Atölyesi, Öykü Atölyesi, Bilim Tarihi, Klasik Metinler Nasıl Okunur, Sosyolojinin Temel Kavramları, Düşünce Atölyesi, Hüsn-i Hat, Yeni Medya ve İletişim gibi çok sayıda bilimsel disiplin yer alıyor. Çevrimiçi başvuruların devam ettiği eğitimlere son başvuru tarihi 7 Şubat olarak açıklandı.

İlgiden Memnunuz

Büyükşehir Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığından eğitim programlarına ilişkin yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş Akademi’mizin 374 katılımcıyla gerçekleşen ilk dönemi, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün kursiyerlerimize sertifikalarını vermesiyle tamamlanmıştı. İkinci dönemde başlattığımız çevrimiçi kayıtlarımız ilk günden 1.000’in üzerinde başvuru aldı. Hemşehrilerimizin teveccühü ve yoğun ilgisinden memnunuz” ifadeleri kullanıldı.