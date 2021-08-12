Kahramanmaraş alışveriş festivali ve fuarı yarın başlıyor!
Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kahramanmaraş Alışveriş Festivali’nin kapılarını yarın ziyaretçilerine açıyor.
KAHRAMANMARAŞ 12.08.2021, 14:07 12.08.2021, 14:12
Fuar kültürünün kentte yeniden yaşatılması ve esnaflara katkı sağlamak amacıyla KAFUM’da 10 gün süreyle açık kalacak olan etkinlikte, hazır giyim, mutfak eşyaları, tuhafiye, ev tekstil ürünleri ve hediyelik sim sırma ile giyim ürünleri sergilenirken 15 Ağustos’ta da sanatçı Ece Mumay konser verecek.
Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhlis Akkurt, yarın saat 18:00’da açılacak fuarla ilgili bilgi verdi.
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