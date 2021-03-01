Kahramanmaraş Besi OSB kuruluş protokolü onaylandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kalkınma projelerini birer birer hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Elbistan İlçesine kurulması planlanan “Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” (TDİOSB) Projesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. Büyükşehir koordinesinde Kahramanmaraş Valiliği ile Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle oluşturulan proje, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin imzasıyla birlikte resmi tüzel kişiliğini kazanmış oldu. 7 Mayıs 2020 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu’nun onaylandığı Besi OSB’nin, Mera Vasfı Değişiklik Kararı ile birlikte yatırım konumu belirlenmişti. Son olarak 1 Mart Pazartesi (bugün) tarihli alınan Kuruluş Protokolü Onayı’nın ardından proje ve altyapı çalışmalarının hızla tamamlanıp, işletmelerin faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

5 Bin Vatandaşımıza İş İmkânı Sağlayacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör onaylanan projeye ilişkin, “Hamdolsun, Kahramanmaraş’ımıza yeni bir Organize Sanayi Bölgesi kazandırıyoruz. Hızla hayata geçireceğimiz projeyle sürdürülebilir, uygun ve kaliteli hammadde teminiyle tarım-sanayi entegrasyonu sağlayacak, hayvancılık sektörünün üretim kapasitesi artırmak imkânı bulacağız. Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin kurulmasıyla birlikte ürünlerimiz daha modern olarak işlenecek, muhafaza edilecek ve dünya pazarlarında inşallah yerini alacak. Toplam 60 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak Besi Organize Sanayimiz içerisinde 300 işletmemize de yer vermiş olacağız. Yem fabrikası, biyogaz tesisi, mezbaha ve deri işleme tesislerinin yer alacağı yatırımımızla inşallah 5 bin hemşehrimize de iş imkânı sağlamış olacağız. Tüm hemşehrilerime hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.