Kahramanmaraş CHP İl teşkilatı gazetecilerle bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş İl teşkilatı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bölgede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Arsan Center Tesislerinde düzenlenen akşam yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül ve yönetim kurulu, çalışan gazetecilerin gününü kutladı.

Programa katılan Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan: “Demokrasinin ve özgürlüğün oluşmasındaki en etkin güçlerden biri basındır” diyerek “Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum.” İfadelerine yer verdi.