Kahramanmaraş CHP İl teşkilatı gazetecilerle bir araya geldi
Kahramanmaraş Cumhuriyet Halk Partisi İl teşkilatı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bölgede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 11.01.2022, 12:22 11.01.2022, 12:58
Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş İl teşkilatı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bölgede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
Arsan Center Tesislerinde düzenlenen akşam yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül ve yönetim kurulu, çalışan gazetecilerin gününü kutladı.
Programa katılan Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan: “Demokrasinin ve özgürlüğün oluşmasındaki en etkin güçlerden biri basındır” diyerek “Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum.” İfadelerine yer verdi.
Namaz Vakti 11 Ocak 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|20
|33
|5. Fenerbahce
|20
|32
|6. Hatayspor
|20
|32
|7. Gaziantep FK
|20
|31
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Besiktas
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Goztepe
|20
|18
|17. Kasimpasa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|20
|18
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|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragucu
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyupspor
|19
|35
|5. Bandirmaspor
|19
|32
|6. Istanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Genclerbirligi
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Keciorengucu
|19
|22
|14. Manisa Futbol Kulubu
|19
|22
|15. Menemenspor
|19
|22
|16. Altinordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balikesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham United
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton Wanderers
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Elche
|20
|19
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11