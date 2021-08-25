Kahramanmaraş dün gece art arda gelen trafik kazalarıyla sarsıldı!

Mehmet Salih Dağ'ın kullandığı hafriyat kamyonu, başka bir kamyona arkadan çarptı.

Bu sırada kazayı fark ederek yardım etmek için yol kenarında duran kamyona da bir tır arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon dereye devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 sürücü, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Mehmet Salih Dağ tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2. kaza haberi yine aynı bölgeden geldi. Göksun- Kahramanmaraş karayolunda bir otomobil tıra arkadan çarptı.

Bu sırada aynı istikamette seyreden 2 otomobil de duramayarak kazaya karıştı.

Zincirleme kazada otomobillerde yolcu konumunda bulunan 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kahramanmaraş’tan gelen diğer bir kaza haberi ise Hatay’ı acıya boğdu

Göksun ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Hatay İl Emniyet Müdür Yardımcısının 10 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.