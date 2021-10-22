Kahramanmaraş Edebiyatın Başkenti Unvanını Hak Ediyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından KAFUM’da düzenlenen 7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda Yazar İsmail Kılıçarslan ve Ahmet Murat imza etkinliği sonrası okurlarıyla söyleşi gerçekleştirdi.

KAHRAMANMARAŞ 22.10.2021, 22:37
Kahramanmaraş Edebiyatın Başkenti Unvanını Hak Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 7’incisini düzenlediği “Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı” ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle kapılarını açtı. Toplamda 9 gün boyunca 150 yayınevi ve 200’e yakın yazarla çeşitli etkinlikler düzenlenecek fuar, ilk gününde iki usta kaleme de ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) start verilen etkinlikler, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Yılın Şairi” ile “Necip Fazıl Şiir Ödülü” verilen Şair Ahmet Murat’ın imza günüyle başladı. Hemen ardından “Portakal Turta Bir de Kirpi”, “Ablam Uzak Ülkede” ve “Amerika Sen Busun” gibi birçok kitapta imzası bulunan Yeni Şafak Köşe Yazarı İsmail Kılıçarslan’ın okurlarıyla buluştuğu etkinlikte, iki yazar edebiyatseverlerle söyleşi gerçekleştirdi.

Bir Haftada İki Uluslararası Etkinlik

Düzenlenen etkinlik sonrası açıklamada bulunan Şair Ahmet Murat, “Kahramanmaraş’ta birkaç yıldır uluslararası ölçekte etkinlikler düzenleniyor. Dünyanın farklı yerlerinden edebiyatçıları ile buluşulmasına olanak sağlanıyor. Bundan hem son derece istifade ediyoruz, hem de bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz” ifadelerine yer verirken, Yazar İsmail Kılıçarslan ise, “Kitap fuarının bu yıl yedincisi düzenleniyor. Bu sayı etkinliğin geleneğe dönüşmüş olmasını gösteriyor. Tabii şehirde bir taraftan da 2. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri de düzenlendi. Yaklaşık 20 gün boyunca Kahramanmaraş’ta şiirin ve edebiyatın nabzı tutuluyor. Kahramanmaraş hem Edebiyatın Başkenti unvanını hak ediyor, hem de bunu kimseye bırakacak gibi görünmüyor. Tüm ziyaretçilere keyifli okumalar diliyorum” diye konuştu.

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