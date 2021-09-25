Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nden dolandırıcılık uyarısı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ikinci el araç satışlarında meydana gelebilecek dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

KAHRAMANMARAŞ 25.09.2021, 17:16
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nden dolandırıcılık uyarısı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ikinci el araç satışlarında yapılabilecek dolandırıcılıklarla ilgili vatandaşların mağdur olmamaları için dikkatli olunması istendi.

Vatandaşların dolandırıcılık olaylarına karşı temkinli olması gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İkici el araç satışlarında meydana gelen dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek ve olayın mağduru olamamak için 2020 yılında yürürlüğe giren güvenli ödeme sistemi ile bankalar aracılığıyla araç satış işlemleri yapılmalı veya satış yapılırken ödemeler araç ruhsatında adı soyadı yazılı olan kişinin

hesabına gönderilmelidir.

Satış ve pazarlık esnasında hiçbir şekilde üçüncü kişilerle telefon ile görüşerek karşı tarafa para gönderme işlemi yapılmamalıdır.

Mağduriyetlerin yaşanmaması için bu konularda daha temkinli olunmasına önemle dikkat edilmelidir. Bu tür olaylarla karşılaşan vatandaşlarımız en yakın emniyet birimine müracaat etmeleri veya 112 aramaları durumunda gerekli hukuki yardım yapılacaktır."

#Emniyet Müdürlüğü #Kahramanmaraş #dolandırıcılık #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
34°
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Eylül 2021
İmsak 04:51
Güneş 06:12
Öğle 12:30
İkindi 15:57
Akşam 18:39
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 7 11
9. Kayserispor 6 10
10. Sivasspor 7 9
11. Gaziantep FK 6 8
12. Galatasaray 6 8
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 6 11
6. Kocaelispor 6 10
7. Bandırmaspor 6 9
8. Manisa FK 7 9
9. Boluspor 5 7
10. Samsunspor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 5 13
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Brighton 5 12
6. Everton 5 10
7. Aston Villa 6 10
8. Tottenham 5 9
9. West Ham 5 8
10. Brentford 5 8
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 7 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 6 0