Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nden ‘dolandırıcılık’ uyarısı
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, kendisini sözde belediye görevlisi olarak tanıtan kişinin yardım kampanyası adı altında dolandırma yöntemi kullandığını belirterek, iş adamları ve esnafları uyardı.
KAHRAMANMARAŞ 25.11.2020, 13:08 25.11.2020, 19:10
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda;
“Kahramanmaraş'ta kendisini sözde Belediye görevlisi olarak tanıtan bir şahsın 0542 li numarayla Esnaf ve iş adamlarının telefon numarasını aradığı, maddi durumu kötü öğrenciler için belediye tarafından yardım kampanyası başlatıldığını söylediği, kendisinin belediye başkanları adına aradığını beyan ettiği, bu yolla bir bankaya ait hesap numarasına para yatırılmasını talep ettiği öğrenildiği, şüpheli şahsa itibar edilmeden 155 polis İhbar telefonunun aranması, bunun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu hatırlatıldı.
İş adamlarının ve Esnafının bu konuda dikkatli olması gerektiği belirtildi” denildi.
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