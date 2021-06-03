Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan şehit kızına bir sürpriz daha
Şehit Polis Memuru Halil Aksak'ı kızı Kübra Nur Aksak'ın nikah töreninde makam aracını gelin arabası yapan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, şehit kızına içinde düğün görüntülerinden yer aldığı fotoğraf albümü hediye etti.
KAHRAMANMARAŞ 03.06.2021, 09:36
2008 yılında İskenderun’da PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Polis Memuru Halil Aksak'ın kızı Kübra Nur Aksak, geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle dünya evine girmişti.
Şehit kızını ve ailesini makamında ağırlayan İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, içerisinde düğün törenlerinde çekilen fotoğrafların yer aldığı albümü hediye ederek, emniyet teşkilatı olarak her zaman yanında olduklarını söyledi.
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