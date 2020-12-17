Kahramanmaraş Eski Milletvekili Ali Topçuoğlu hayatını kaybetti

Anavatan Partisi’nden seçime giren Kahramanmaraş 17. ve 18. dönem Milletvekilliği yapan Ali Topçuoğlu vefat etti.

Ali Topçuoğlu kimdir?

Ali Topçuoğlu 1933 yılında , Kahramanmaraş’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. İmar ve İskân Bakanlığı’nda Memurluk yaptı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’da Genel Sekreterlik yaptı. Maliyeci, Serbest ticaretle meşgul oldu. Anavatan Partisi’nde siyaset yaptı. 1983 ve 1987 genel seçimlerinde ANAP’tan 17 ve 18. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili seçilerek 06.11.1983-20.10.1991 arası TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. Evli, 3 çocuk babası idi.

Alınan bilgiye göre Merhum Ali Topçuoğlu’nun cenazesi 18 Aralık Cuma günü 14:30 da Şeyh Adil Mezarlığı 4 Nolu kapıdan cenazesi kaldırılacaktır. Aksu TV ailesi olarak, Ali Topçuoğlu’na Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.