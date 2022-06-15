Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti’nden Vali Coşkun’a ziyaret
Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden oluşan heyet, Vali Ömer Faruk Coşkun’u ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Coşkun, misafirleri ile kentin tanıtımı ve vatandaşlara doğru haberin iletilmesi noktasında büyük fedakârlıkla çalıştığını belirtti. Basın mensuplarının, yereldeki sorunlarını ve çözümü noktasında yapılması gereken konuları değerlendirdi. Vali Coşkun, yeniden Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen Sermet Çuhadar ve ekibini tebrik etti.
Başkan Çuhadar ise, nazik kabullerinden dolayı Vali Coşkun’a teşekkürlerini iletti. Yaklaşık yarım saat süren ziyarette, kentin sorun ve problemleri karşılıklı konuşuldu.
Valilik ziyaretine, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti başkanlığında güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen Sermet Çuhadar, Başkan Yardımcısı Niyazi Kara ile üyelerden Bekir Doğan, Akif Arslan, Kemal Sayın, Halil Hınaz, Bilal Evran, İzzet Mazı, Tunahan Akgün, Mustafa Kılınç, Meliha Şeyda Akçakale, Fatih Nar, Ömer Koç ve Halil Ulubey eşlik etti.
Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.
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