Kahramanmaraş Genç MÜSİAD'dan farkındalık etkinliği!
Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi’nden farkındalık etkinliği. Maske takan çocuklarda farkındalık oluşturabilmek adına oyuncak hediye edildi.
KAHRAMANMARAŞ 28.08.2020, 13:37 28.08.2020, 18:25
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Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Fatih Aygün maske takma konusunda çocuklar da farkındalık oluşturabilmek adına maske takan çocuklara oyuncak hediye etti.
“Maskeni Tak Hediyeni Kap” projesi kapsamında Başkan Aygün kentin sokaklarında dolaşarak maske takan çocukları ve ailelerini duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ederek onlara bu konuya verdikleri önemden ötürü oyuncaklar hediye etti.
Etkinlik sonrası bir açıklama yapan Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Fatih Aygün “maskeni tak hediyeni kap” projesi kapsamında farkındalık oluşturmak için sokaklara çıktıklarını vurguladı.
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